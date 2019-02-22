عربيات ودوليات

أنقرة - «كونا»: رفضت تركيا امس قرار لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاوروبي تعليق محادثات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي. وقال متحدث باسم الخارجية التركية حامي اقصوي في بيان «ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر بمثابة توصية وليس ملزما قانونيا من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا للاتحاد الأوروبي امر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال». وأوضح ان اول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا تم اعلانها في 14 ديسمبر الماضي، مشيرا الى انه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ناقش اعضاء البرلمان الاوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير خلال اجتماعات لجنة التوافقات. وذكر ان «المزاعم الواردة بالتقرير والتي لا اساس لها مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا».

وأضاف ان تركيا قامت ومازالت تقوم بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير وبمقترحات التعديل التي من الواضح انها قدمت من خلال مقاربات غير متسقة».

