نهار الكنانة

تعمل وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني خلال هذه الفترة على اعادة هيكلة الادارات التعليمية بشكل دقيق بالاعتماد على قرارات تنظيمية جديدة لكل شيء حتى الخدمات، التي كانت تعاني من ازدواجية كبيرة.

أعلن عن ذلك د. محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، لشؤون المعلمين، حيث اوضح ان مسابقة التعاقدات المؤقتة بمثابة تجربة تجريها الوزارة لتدقيق بيانات المعلمين وكشف العجز والزيادة ليس على مستوى المديريات كما كان يحدث سابقا، الأمر الذي كان يتسبب في المعلومات غير الدقيقة، بل على مستوى الادارات والمدارس، لتقليل اغتراب المعلمين وتوفير كلفة المواصلات على بعض المعلمين في القرى والأرياف.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـالنهار الى ان مسابقة التعاقدات المؤقتة التي تجريها الوزارة خلال هذه الفترة تمهيداً لاعلان نتيجتها مطلع مارس المقبل يتم مراعاة الظروف الصحية والاستبعاد الأمني فيها، والتخصصات لأنه لا يجوز تعيين الناس فوق حاجة التخصص، لافتا الى ان الوزارة تسعى الآن لتوفير الاعتمادات لبعض الادارات التي تضم معلمين من خارجها لتعويض الانتقالات، موضحاً ان المسابقة حددت المكان الذي به مشكلة، وحددت الحصر المغتربين لاعادتهم لأماكن اقامتهم وبهذه الاجراءات يتم علاج مشكلات مزمنة كانت يعاني منها المعلمين.

وأوضح نائب وزير التعليم، انه يجري حاليا دراسة منظومة الانتداب الجزئي او الكلي، لأنه لا بد ان يعلم المدرس المكان الذي يعمل به من بداية التعيين حتى المعاش، حتى نصل لاستقرار منظومة التعليم خلال هذا العام، وهو عام التعليم.

وأكد ان الوقت الراهن يشهد بناء الوزارة من جديد، وأن البيانات لم تكن متاحة من الأساس، وأن كل هذا مستحدث لاتخاذ قرار سليم ومستدام.

وأضاف ان اعداد المتقدمين لمسابقة التعاقدات المؤقتة وصلت لحوالي 430 الف متقدم سيتم مراعاة المساواة وعدم المحسوبية في الاختيار من بينهم، وأكد انه تم الاعلان عن المسابقة لعدة اسباب وأهمها علاج مشكلة عجز المعلمين في المدارس من جذورها، بمعنى أي طالب في اصغر كفر او قرية في اي مكان في مصر من حقه يتعلم ويكون موجود معلم يدرس له.

وأشار الى انه تم عمل حصر بالزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والادارات والمديريات التعليمية لسد العجز، واستغرق هذا العمل المكثف سبعة اشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز لعدد 98 الف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال اجراءات داخلية تراجعت نسبة العجز لتصل الى عدد 68 الف معلم.

وأضاف ان التقدم للمسابقة كان من خلال استمارة الكترونية متاحة لمدة اسبوع، وشمل الاعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي، مع وضع العديد من الشروط التي تضمن الشفافية.

وأوضح انه تم التأكيد على مديري المديريات باجراء الاختبارات في مجال تخصص المتقدمين بالقاعات المجهزة، ثم عقد المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات، بعدها يتسلم المعلمون العمل اول مارس المقبل، مع اعداد فترة تدريبية بسيطة لهم، مؤكداً ان التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 اشهر.

وبالنسبة للمقابلات الشخصية للمتقدمين، اوضح عمر انه تم تشكيل لجنة من قيادات محترمة، تم اختيارها بعناية لضمان نزاهتها، كما تم تزويدها بأدوات التقييم الكافية لمنع اي تجاوزات، مؤكداً ان الوزارة لن تسمح باهدار اي حق من حقوق المتقدمين او تجاوز اي شرط من الشروط، لضمان النزاهة والعدل والمساواة واختيار افضل العناصر، للعمل بمهنة التعليم والتي تهدف في المقام الأول الى بناء الأجيال.

