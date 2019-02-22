نهار الكنانة

القاهرة - «رويترز»: اطلقت الحكومة المصرية حملة لتنظيم الأسرة بعنوان «اتنين كفاية وعلى القد مكسب بجد» في محاولة لتغيير التقاليد في الريف المصري بشأن الأسر الكبيرة وسط زيادة كبيرة في عدد السكان.

وقالت راندا فارس، منسقة الحملة في وزارة التضامن المصرية، «التحدي الأساسي ان انتي بتغيري فكر، تغيير الفكر صعب».

من جهتها قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي «نواجه ندرة في موارد المياه... ندرة في الوظائف، خلق فرص العمل، نحن في حاجة للسيطرة بشكل فعلي على هذا النمو السكاني حتى يشعر الناس بفوائد التنمية».

وتقول وزارة التضامن الاجتماعي، ان حملة «اتنين كفاية» تستقي التمويل بشكل اساسي من اموال مصرية، حيث تنفق الوزارة 75 مليون جنيه مصري (نحو 4.27 ملايين دولار) بينما تسهم الأمم المتحدة بمبلغ عشرة ملايين جنيه.

وتستهدف الحملة التي تستمر عامين اكثر من 1.1 مليون عائلة فقيرة لديها ما يصل الى ثلاثة اطفال، ودربت وزارة التضامن ومنظمات اهلية محلية متطوعين للقيام بزيارات للمنازل وتشجيع المواطنين على انجاب عدد اقل من الأطفال.

وتروج لوحات اعلانية في الشوارع واعلانات يبثها التلفزيون للأسر الصغيرة، اذ تسعى الحكومة الى خفض معدل الانجاب الحالي من 3.5 أطفال الى 2.4 بحلول عام 2030.

ويرجع وجود الكثير من الأسر الكبيرة في مصر الى التقاليد المتوارثة اضافة الى غياب التعليم. ويؤيد الأزهر تنظيم الأسرة لكن ليس كل المصريين يتفقون معه بهذا الخصوص، فالبعض يعتبر الأطفال مصدر دعم مستقبليا. ويستمر آخرون ممن لم يرزقوا الا باناث في الانجاب حتى ينجبوا ذكرا يحمل اسم العائلة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد لفت اكثر من مرة، الى ان اكبر خطرين على مصر هما الارهاب والزيادة السكانية.

وترى الحكومة ان الزيادة السكانية تمثل تهديدا لخطط الاصلاح الاقتصادي. ففي كل عام يدخل 800 الف شاب مصري سوق العمل، بينما تشير الأرقام الرسمية الى ان نسبة البطالة تبلغ 10%.

وينمو سكان مصر بمعدل 2.6 مليون نسمة سنويا، وهذا معدل مرتفع لبلد يعاني من ندرة فرص العمل وتكدس المدارس والمستشفيات.

