نهار الكنانة

أطلق رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أيمن عمار حملة لتطوير وتطهير بحيرة مريوط بجنوب الإسكندرية مارس المقبل لإزالة المخلفات النباتية والتعديات عليها والملوثات، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات الأخرى لتطوير البحيرات الشمالية لزيادة الإنتاج السمكي، وأنه يتم السعي حاليا لتعميم نظام الاستزراع شبه المكثف في جميع المزارع السمكية بدلا من النظام المفتوح الأقل إنتاجية لزيادة الإنتاج، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي.

قال المهندس أحمد حلمي، رئيس المنطقة الغربية بالهيئة العامة للثروة السمكية، أنه جار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، لتنمية وتطوير البحيرة من خلال تعميق البحيرة ورفع منسوب المياه بها من 30 سنتيمتر إلى متر ونصف المتر.

