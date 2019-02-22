نهار الكنانة

اتفقت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي مع روتاري مصر، على بناء اول مستشفى عائم للطفل والأم، يقدم ايضا الى جانب الخدمة الصحية العديد من الأنشطة التوعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي وذلك لسيدات وأطفال الصعيد.

وأكدت الوزيرة ان المشروع يحقق اكثر من غرض، بالاضافة لتقديم الخدمة الصحية يوجد هدف تنموي اجتماعي وهدف سياحي يبرز جمال المناظر الطبيعية والمراسي السياحية على النيل ويتم التوعية بأهمية الاستفادة من المشروع من خلال ادارات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات المعنية والوحدات والرائدات الريفيات لتعريف الأهالي بالمواعيد والتخصصات.

وأشارت الى انه يتم خلاله تنفيذ مشروع توجيه السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث هناك ما يقرب من مليون سيدة تستفيد من الدعم النقدي المشروط بالرعاية الصحية والتعليمية حيث يجب ان يحقق اطفال الأسر المستفيدة نسبة حضور لا تقل عن 80% ويعد هؤلاء السيدات من اولى السيدات اللاتى يتم ابلاغهم وارسالهم للرعاية الصحية.

