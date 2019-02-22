نهار الكنانة

قال رئيس لجنة الادارة المحلية في مجلس النواب المصري احمد السجيني، ان القانون الجديد يسعى الى تطبيق اللامركزية في مصر سواء من الناحية المادية او السياسية.

وأضاف في حواره لـ«النهار» ان الادارة المحلية الجديدة ستكون نموذجا مصغرا من مجلس النواب حيث سيتم منح الحق لأعضاء المحليات في محاسبة المحافظ ونوابه وتقديم استجوابات ضدهم بما يضمن القضاء على الفساد المنتشر في المحليات. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. الى اي مدى وصل مشروع قانون الادارة المحلية؟

مشروع قانون قطاع الادارة المحلية تم وضعه منذ فترة كبيرة وجار مناقشته بالدورة الحالية حتى يخرج للنور خصوصا انه قانون منظم لادارة الوحدات المحلية بجميع مستوياتها في مصر.

ولماذا تأخر البت في القانون اكثر من مرة؟

القانون لم يتأخر عن الصدور ولكنه قانون جديد وله الدور الأكبر في القيام بالمهام الرقابية على الادارات المحلية في مصر ويحتوي على 156 مادة وله شق سياسي يتمثل في انتقاء المرشحين للمجالس المحلية،كما ان القانون له شق اداري جديد من نوعه حيث يقر تطبيق اللامركزية المالية وله شق مالي بأن تكون لكل وحدة محلية موازنة خاصة مستقلة بها.

وما المزايا المنتظرة من قانون الادارة المحلية؟

القانون بمواده يمنح قيادات الحكم المحلي الحرية في التصرف بجانب المسؤولية الملقاة على عاتقهم جراء الرقابة الشعبية من قبل المجالس المحلية المختلفة وأيضا استجواب المحافظين وسحب الثقة منهم ويحق لأعضاء المجالس المحلية المنتخبة سحب الثقة من المسؤولين المحافظين حيث تقدم الأسئلة وطالبات الاحاطة ويجوز لعدد لا يقل عن ربع اعضاء المجلس المحلى بالمحافظة او المركز توجيه استجواب للمحافظ او نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم كما ينص مشروع القانون الجديد على استقلالية الوحدات المحلية على ان يكون لها موازنة خاصة بها، وهو من المواد التي اضافتها اللجنة خلال مناقشة القانون ولم تكن موجودة في مشروع الحكومة وفى حال تجاهل هذا النص وفقا للمشروع المقدم للحكومة فكان من الممكن ان يطعن على قانون الادارة المحلية بعدم الدستورية ومن مزايا مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، أنه ينص على انشاء اكاديمية جديدة لتدريب قيادات المحليات، حيث تتولى منح الشهادات المؤهلة في الوظائف القيادية بالادارة المحلية، والنهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بتنمية العمل، واعداد الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتزويدهم بالرؤى والبدائل والأساليب في مجال العمل المحلي ويحدد قرار رئيس الجمهورية الهيكل التنظيمي العام للأكاديمية والشهادات العلمية التي تمنحها للدارسين بها.

وكانت المادة 180 من الدستور محور مهم في عدد كبير من مواد مشروع القانون الجديد، حيث خصص القانون الجديد ربع المقاعد للشباب وربع المقاعد للمرأة، بالاضافة الى تخصيص مقاعد لذوي الاعاقة والأقباط وبهذا تكون الادارة المحلية المقبلة معبرة عن كل طوائف الشعب المصري.

هل المحليات قادرة على افراز كوادر تقود الحياة السياسية فيما بعد؟

هذا الأمر من اختصاص الأحزاب والقوى السياسية لتهيئة وفرز وتحديد مرشحي المجالس المحلية التي يجب ان تضم اعدادا مؤهلة بدلا من عناصر يوجد بها خلل فتؤدي الى معوقات في الادارة المحلية وعامة العمل السياسي تراكمي ويأتي بالممارسة والأحزاب والقوى السياسية هم شركاء في الاختيار.

وأين دور اللجنة تجاه انتشار الفساد في المحليات التي يتزايد يوما بعد آخر؟

اللجنة منذ ان تم تشكيلها تعتبر اللجنة الرقابية الوحيدة في مصر ويوجد بها 35 نائبا، نواجه مشاكل ونقوم بطرحها عن طريق تقديم طلبات الاحاطة من قبل النواب كما نقوم باستجواب المحافظ وان استدعى الأمر نقوم باستجواب الوزير المختص في هذا الأمر.

