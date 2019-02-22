دوليه

حرص دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني على توضيح الطريقة المثيرة للجدل التي احتفل بها عقب فوز فريقه على يوفنتوس 2-0 أول من امس في ذهاب ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، وأكد أيضا أن فريقه «يتوقع معاناة كبيرة في الإياب».

وقال سيميوني لشبكة «سكاي»: «كان يتعين أن نستفيد إلى أقصى حد من كل موقف نحصل عليه. إنها نتيجة رائعة للغاية». وفي كل مرة يفوز أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، يتأهل الفريق للدور التالي.وأكد: «نعلم أننا نواجه فريقا عظيما، نادياً كبيراً وبطلاً كبيراً في تورينو. نتوقع معاناة كبيرة في مباراة الإياب».

وتسببت طريقة احتفال سيميوني بالهدف بجدل كبير، حيث قام بإيماءة فعلها من قبل كلاعب مع فريق لاتسيو. وقال: «قمت بهذه الإيماءة في مباراة لاتسيو مع بولونيا عندما كنت لاعبا، وفعلتها مرة أخرى لأظهر لجماهيرنا أننا لدينا شجاعة. لم أكن أستهدف الفريق المنافس، كنت أتوجه إلى جماهيرنا».

وأضاف: «اعترف أنها إيماءة ليس لطيفة، ولكنني شعرت أنني بحاجة لفعلها. كانت مباراة صعبة للغاية، قاتلنا بشكل قوي وقام دييغو كوستا بالعمل بشكل قوي رغم أنه ليس جاهزا بنسبة مئة بالمئة. كان يتعين علي أن أظهر ما أشعر به». وأكد: «يمكنني فقط الاعتذار إذا شعر أي شخص بالإهانة، ولكنني فعلتها من قلبي».

