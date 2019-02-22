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دوليه

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نيمار يعالج في البرازيل


أعلن باريس سان جرمان الفرنسي أمس أن مهاجمه البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا سيواصل علاجه في البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها في قدمه. وأوضح النادي أن نيمار (26عاما) يحتاج إلى علاج خاص لمدة عشرة أيام في البرازيل على أن يعود بعدها للعاصمة الفرنسية باريس من أجل الالتحاق مجددا بصفوف فريقه.وكان اللاعب أصيب في مشط القدم خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورغ بكأس فرنسا علما بأنه أجرى جراحة في نفس موضع هذه الإصابة العام الماضي اثر إصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لثلاثة شهور قبل عودته للمشاركة مع المنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.


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