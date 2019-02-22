دوليه

بات إشبيلية الإسباني أول المتأهلين إلى ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا على ضيفه لاتسيو الإيطالي 2-0 أول من امس في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

كان الفريق الأندلسي فاز 1-0 في لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بالعاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، ليفوز 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويحجز بطاقة الصعود للدور التالي عن جدارة واستحقاق.وافتتح وسام بن يدر التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 19، فيما تكفل بابلو سارابيا بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78. وأنهى كلا الفريقين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد فرانكو فازكويز لاعب أشبيلية في الدقيقة 60 لحصوله على الإنذار الثاني، فيما تلقى آدم ماروسيتش لاعب لاتسيو بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 71.<