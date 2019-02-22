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دوليه

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سانيه يقدّر شالكه


أعرب النجم الألماني الدولي ليروا سانيه عن تقديره التام لفريقه السابق شالكه بعد الفوز الذي حققه اللاعب مع فريقه الحالي مانشستر سيتي الإنكليزي على شالكه 3-2 أول من أمس في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وذكر اللاعب، في تغريدة على «تويتر» : «مباراة صعبة بنهاية جيدة لنا. احترامي وتقديري لشالكه وجماهيره... كان أمرا رائعا أن نعود في المباراة ونقلب النتيجة لصالحنا».
وبدأ ساني (23 عاما) المباراة على مقاعد البدلاء ثم شارك بديلا في الدقيقة 78 ليسجل هدف التعادل 2-2 لفريقه من ضربة حرة في الدقيقة 85 ويمهد الطريق نحو الفوز على فريقه القديم.


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