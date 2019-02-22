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واصل الكويت انتصاراته وتغلب على ضيفه الفحيحيل 4 -1 في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ورفع الأبيض رصيده الى 33 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الفحيحيل عند 10 نقاط في المركز الثامن.

وتقدم الكويت عن طريق البرازيلي لوكاس سيلفا الذي تابع عرضية سامي الصانع وأكملها في الشباك في الدقيقة 12، قبل أن يغادر الملعب للإصابة.

وأضاف التونسي حمزة الأحمر الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ركلة حرة طرد على اثرها مدافع الفحيحيل الأردني ابراهيم الزواهرة.

وفي الشوط الثاني، قلص الفحيحيل الفارق بواسطة الأردني منذر أبو عمارة بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 49، لكن فيصل زايد أعاد الفارق كما كان بتسجيله الهدف الثالث للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 65.وفي الدقيقة 78 عزز عبدالله البريكي تقدم فريقه بالهدف الرابع.

وتستكمل الجولة اليوم بلقاء «صراع القاع» الذي يستضيف فيه الشباب صاحب المركز التاسع قبل الأخير مع الجهراء الأخير. وحقق الشباب انتصاراً وحيداً كان على الجهراء بالذات إلى جانب 4 تعادلات مكنته من حصد 7 نقاط بفارق نقطتين عن ضيفه الذي سجل فوزاً واحداً وتعادلين. وتمثل مواجهة اليوم أهمية كبيرة للفريقين للهروب من القاع مع اقتراب المسابقة من مراحلها الأخيرة.

ويدخل الجهراء المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على السالمية في الجولة الماضية، بينما خسر الشباب من النصر، وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الأخير في حال الخسارة في مباراة اليوم.

وتختتم الجولة غداً بلقاءين، يجمع الأول العربي مع النصر على ستاد صباح السالم، ويلتقي في الثاني السالمية مع التضامن على ملعب الأخير.

ويبحث العربي صاحب الـ 22 نقطة عن العودة إلى سكة الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية بالخسارة أمام الكويت المتصدر 0-2، ويعاني الأخضر من مشاكل في الخطوط الخلفية حيث يفتقد خدمات قلبي دفاعه أحمد رحيل وجمعة العنزي للايقاف، لكنه في المقابل سيستعيد مهاجمه حسين الموسوي هداف المسابقة الذي غاب عن مباراة الكويت.

في المقابل، يتطلع النصر صاحب المركز السادس برصيد 16 نقطة الى تحسين مركزه، وهو يدخل اللقاء بمعنويات حالية ودون ضغوطات بعد أن ابتعد تقريباً عن المراكز المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى. ويغيب عن العنابي البحريني سيد ضياء وعلي عتيق بسبب الإيقاف.

وفي اللقاء الثاني، يريد السالمية الذي تراجع إلى المركز الثالث، النهوض من الكبوة التي تعرض لها في الجولة الماضية بالخسارة أمام الجهراء صاحب المركز الأخير.

على الجانب الآخر، قدم التضامن عرضاً جيداً في مباراته الماضية أمام القادسية رغم الخسارة 1-2، وهو مطالب بتحقيق فوز يبعده عن منطقة القاع إذا يملك 10 نقاط في المركز الثامن.

