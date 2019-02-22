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أكد الألماني نودار أخالكاتسي رئيس وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن الهدف من زيارة الكويت هو مساعدة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في مجال الحوكمة والإدارة الداخلية. وقال أخالكاتسي خلال اجتماع الوفد الذي ضم أيضاً الإيطالي اليساندرو كراماليا والسويسري لوكا نيكولا مع وسائل الإعلام أمس الاتحاد الدولي لديه مشروع جديد يعمل على مساعدة الاتحادات الوطنية في الحوكمة والإدارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا النظام موجه بشكل خاص للاتحادات التي عانت من المشاكل في الفترة الأخيرة مثل الاتحاد الكويتي.

وأضاف: «نريد أن نبدأ هذا المشروع من الكويت التي واجهت ظروفاً معينة في السنوات الأخيرة من إيقاف النشاط، ثم تعيين لجنة تسوية، فتعديل النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات».

وتابع: «عقدنا اجتماعات عدة مع المسؤولين، بدءاً من رئيس الاتحاد والأعضاء واللجان العاملة بالإضافة إلى لقائنا مع ككثلي بعض الأندية»، لافتاً إلى أن اجتماع الوفد مع وسائل الإعلام الهدف منه الاطلاع على رأي الجانب الإعلامي لأنه يمثل جزءاً مهما في تطوير كرة القدم والرياضة بشكل عام. وأردف: «نريد أن نحصل على أفضل صورة ممكنة عن كرة القدم في الكويت لأننا نعلم أنها اللعبة الشعبية الأولى في البلد». وأكد أخالكاتسي أن الوفد سيقيم الوضع الحالي من خلال تحديد المعوقات والأولويات الواجب اتخاذها، موضحاً: «سنقيم الوضع الحالي، وبناءً على الملاحظات التي رصدناها، سنبلغ الاتحاد الكويتي بخطة العمل حول الخطوات التي يجب أن يتخذها من أجل تطوير عمل الحوكمة والإدارية الداخلية.

وحرص الوفد على معرفة مدى رضا الإعلاميين عن التواصل مع اللجنة الإعلامية في اتحاد الكرة، بالإضافة إلى الاستفسار عن أمور النقل التلفزيوني والحضور الجماهيري للمباريات، وعن إقامة مؤتمرات صحافية بعد المباريات ووجود منطقة «مكس زون» للقاء اللاعبين، بالإضافة إلى المعوقات التي الإعلاميين خلال تغطيتهم منافسات البطولات المحلية. وأضاف إن «فيفا» حريص على تطوير كرة القدم في الأندية من أجل أن تلبي الشروط التي تسمح لها بالمشاركة في البطولات القارية، متوقعاً أن يسمح الاتحاد الآسيوي للأندية بالمشاركة في دوري أبطال آسيا متى ما استوفت الشروط المطلوبة.

