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أشاد عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة سالم سعدون بمشاركة منتخبي الاشبال مواليد 2005، والبراعم مواليد 2006، في بطولة أكاديمية اسباير الدولية التي اختتمت منافساتها اول من أمس بالعاصمة القطرية الدوحة.

وهنأ سعدون الذي ترأس وفد المنتخبين، «أزرق البراعم» لفوزه بلقب البطولة على حساب فريقي دينامو كييف الاوكراني لنفس المرحلة السنية، و«أزرق الاشبال» الذي حل ثانيا في البطولة التي شارك بها دينامو كييف الأوكراني واكاديمية اسباير لنفس المرحلة العمرية.

وشدد سعدون على ان البطولة حققت الاهداف المرجوة منها، وهي صقل خبرات لاعبي المنتخبين، في ظل تمتع المنافسين بمستوى فني وبدني متميز.

واثنى سعدون على الجهود التي بذلها اعضاء الاجهزة الفنية والادارية والطبية لمنتخبي الاشبال والبراعم، والعمل من اجل الارتقاء باللاعبين بشكل مستمر، خصوصا ان المنتخبين يزخران بالعديد من المواهب التي ينتظرها مستقبل باهر.

