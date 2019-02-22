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تعهد الأمير عبد العزيز بن تركي، الرئيس الجديد للجنة الأولمبية السعودية ، بالعمل الجاد لتطوير الرياضة والمثل الأولمبية في المملكة.وفي رسالة مؤرخة في 18 فبراير موجهة إلى الشيخ أحمد الفهد ، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، قال الأمير عبد العزيز: «بصفتي رئيسا للجنة الأولمبية العربية السعودية المنتخبة حديثا، سأعمل بجد لمساعدة هذه الهيئة على تحقيق طموحاتها من أجل التنمية المستدامة للرياضة والمثل الأولمبية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وجدول أعمال اللجنة الأولمبية الدولية 2020». وتابع :» أشكركم على الاجتماع بي ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالحركة الأولمبية والمجلس الأولمبي الاسيوي واللجنة الأولمبية السعودية. إن النصيحة التي قدمتها لي خلال اجتماعنا ودعمك المستمر سيساعداني بالتأكيد على تحقيق النجاح في هذه البيئة الديناميكية والنجاح في مهمتي».وانتخب الامير عبد العزيز بن تركي سائق سباق السيارات البالغ من العمر 35 عاما والذي شارك في سباق لومان الشهير 24 ساعة في عام 2014 كرئيس للجنة الاولمبية السعودية في 4 فبراير بعد استقالة تركي آل الشيخ من منصبه والذي اختير لتولي منصب حكومي آخر في ديسمبر 2018.