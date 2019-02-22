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حجز الرامي عاطف الدوسري بطاقة التأهل لدورة الالعاب البارالمبية (طوكيو 2020)، بعد ان احرز 612 نقطة في مسابقة البندقية 50 مترا التي نافسه فيها 30 راميا في بطولة كأس العالم لرماية المعاقين التي تقام منافساتها حاليا في مدينة العين الاماراتية. وقال رئيس النادي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ان النادي يتطلع ان يضيف الدوسري بطاقة مماثلة خلال مشاركته اللاحقة في مسابقتي البندقية (10 أمتار) في وضعيتي الوقوف والرقود، مبينا ان الدوسري هو الرامي الكويتي الوحيد المشارك في هذه البطولة التي يسدل الستار عليها بعد غد.

