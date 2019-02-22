محلية

توج الكويت بطلاً لمسابقة درع الاتحاد لكرة السلة بعد تغلبه على القادسية 73-61 (15-19، 10-11، 21-15، 27-16)، في المباراة النهائية التي جمعتهما أول من أمس على صالة الشهيد قشيعان المطيري في نادي النصر. وحل كاظمة في المركز الثالث بعد تغلبه على اليرموك 98-89 بعد التمديد (الوقت الأصلي 78-78).

واستحدث اتحاد كرة السلة بطولة درع الاتحاد في الموسم الماضي وتوج بلقبها الجهراء وهي اولى بطولات الموسم الحالي التي يحسمها الكويت لصالحه. ولم ترتق المباراة التي شهدت حضوراً جماهيراً غفيراً ملأ مدرجات صالة النصر، الى المستوى المأمول حيث اتسم الاداء بالعشوائية والبطء الى جانب كثرة الأخطاء الفردية من لاعبي الفريقين الذين اضاعوا الكثير من الكرات السهلة عبر الرعونة في انهاء الهجمات أو عدم التركيز الأمر الذي قلل من جودة الأداء بصورة عامة.

ويحسب لمدرب الكويت الألماني بيتر شومرز قدرته على قراءة المباراة بصورة سليمة من خلال تعامله مع مجريات اللقاء سواء عبر اختيار الاوقات المناسبة لطلب الوقت المستقطع أو اجراء التبديلات المطلوبة على حسب سير الأحداث على العكس من خصمه المقدوني جوردانكو دافيدكوف الذي اعتمد بصورة كبيرة على جهود اللاعب الشاب سيد عبدالمحسن مرتضى الذي لم يكن في يومه حيث اضاع الكثير من الكرات السهلة فضلاً عن ادائه الفردي وعدم تعاونه مع زملاءه ما تسبب في خسارة الأصفر المباراة.

وبدأ الكويت اللقاء بتركيز اكبر من خصمه وتمكن من التقدم سريعاً 7-0 عبر تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة عن طريق عبدالله الشمري وحمد عدنان، ليطلب بعدها مدرب القادسية وقتاً مستقطعاً استطاع من خلاله اعادة فريقه الى اجواء المباراة، وتقدم الأصفر 16-10 بفضل تميز صالح يوسف في الدفاع وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو في الجانب الهجومي لينهي القادسية الربع متقدماً 19-15.

وتقارب الأداء في الربع الثاني الذي حاول من خلاله الكويت العودة الى اجواء اللقاء واخذ الافضلية الا أن القادسية حافظ على رتم ادائه من خلال الاعتماد على دفاع المنطقة الذي حد كثيراً من خطورة مفاتيح لعب الكويت الا انه في الوقت ذاته تسبب في انهاك لاعبي الاصفر الذين انهوا الربع الثاني متقدمين 30-25.

وبدأ الكويت يفرض أفضليته في الربع الثالث مستغلاً تراجع معدلات اللياقة البدنية لدى لاعبي القادسية عبر تنفيذ الهجمات المرتدة السريعة بأفضل صورة عن طريق المميز يوسف الحمدان الذي خرج مصاباً، وعبدالله الشمري وحمد عدنان ليتمكن الكويت من التقدم في نهاية الربع بفارق نقطة وحيدة 46-45.

وشدد الكويت قبضته على اللقاء في الربع الأخير من خلال تألقه تألق لاعبيه محمد عدنان وحسين الخباز وفهد الظفيري الى جانب استمرار تألق النجم عبدالله الشمري، في الوقت الذي تراجع فيه اداء القادسية بصورة كبيرة وسط الاعتماد بشكل كامل على اختراقات سيد عبدالمحسن مرتضى غير الموفق لينهي الكويت المباراة لصالحه بفارق 12 نقطة 73-61 محققاً اولى بطولات الموسم.

ادار اللقاء الحكام محمد العميري وعبدالله سليمان وعابر العابر وتمكن الحكام من قيادة المباراة الى بر الامان من خلال ادائهم المتميز ومتابعتهم القريبة لاحداث اللقاء.

