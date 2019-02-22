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أهدى نائب رئيس نادي الكويت بدر العصيمي لقب بطولة درع اتحاد كرة السلة الى ادارة الأبيض التي لم تدخر جهدا في دعم الفريق من جميع الجوانب. وشكر العصيمي الجماهير الكويتاوية الكبيرة التي حضرت اللقاء وآزرت الفريق طوال اللقاء، كما وجه شكره الى اللاعبين الذين بذلوا مجهودا كبيراً في اللقاء وتوجوه بتحقيق اللقب الاول في الموسم.

وقال العصيمي: «كرة السلة لعبة الثواني حيث انتهت مباراة اليوم بالدقائق الخمسة الأخيرة التي تمكنا فيها من فرض سيطرتنا وتحقيق الفوز وهو ما عملنا عليه طوال الموسم عبر تجهيز 12 لاعبا قادرين على تقديم أفضل المستويات طوال المباراة»، وتابع: «عندما تملك 6 أو 7 لاعبين جاهزين فقط فأنك بالتأكيد ستتراجع لياقياً في الدقائق الأخيرة وهو ما استثمرناه اليوم عبر وجود 12 لاعباً جاهزا لتقديم أفضل المستويات».

