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أكد د. حسين المكيمي عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، رئيس اللجنة المنظمة للدورة الرياضية الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الهيئة خلال الفترة من 1 الى 10 أبريل المقبل أن الاستعدادات جارية على قدم وساق لاستضافة البطولة واستقبال الوفود والفرق المشاركة في بلدهم الثاني الكويت.

واضاف أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة مدير عام الهيئة د. علي المضف وكافة اللجان المنبثقة عنها تعمل على تذليل كافة الصعاب وتسخر كافة الجهود والامكانات لكي تكون البطولة المقبلة هي الأكبر تنظيمياً وتنال رضا واستحسان كافة المشاركين من الدول الشقيقة.

وأشار الى أن البطولة ستشهد العديد من المفاجآت على المستوى التنظيمي والتقني وتعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه كافة المسؤولين بالكويت والهيئة لتنظيم هذه البطولة، وانجاحها مشيداً بالتعاون الوثيق والبناء بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد كبير من الوزارات والمؤسسات بالدولة بهدف تسخير كافة الجهود لاظهار الوجه الحضاري لدولة الكويت ولخروج كافة فعاليات البطولة على نحو لائق ومشرف وتحقيق الاهداف المرجوة من ترابط الشباب والاستفادة من هذا التجمع. ولفت د. المكيمي الى مشاركة جميع دول مجلس التعاون في فعاليات البطولة، منوها بأن البطولة ستشهد وجود عدد كبير من اللعبات الرياضية منها كرة الصالات وكرة «الثيل» لأول مرة بالاضافة الى الألعاب الأخرى التي ستشهد منافسات كبيرة بين المشاركين. كما ثمن د. المكيمي دعم مجلس الوزراء ووزارة المالية لتوفير الميزانيات اللازمة لاستضافة واقامة البطولة، كما ثمن الدعم والتشجيع الدائم من الادارة العليا للهيئة برئاسة المدير العام د. علي المضف وكافة نواب المدير العام، مشيداً بتعاون جامعة الكويت وعدد من الأندية الرياضية الكويتية ومبادراتهم الواضحة باستضافة بعض منافسات البطولة على ملاعبهم والحرص علي ابراز وجه الكويت الحضاري وانجاح العرس الرياضي الخليجي. وقدم المكيمي باسمه وبالنيابة عن اسرة العمادة ارق التهاني والتبريكات الى سمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد راعي الرياضة والرياضيين وقائد العمل الانساني بمناسبة احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، كما هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه ولاية العهد.

