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هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس منتخب العاب القوى للمعاقين لتحقيقه 13 ميدالية ملونة ببطولة الشارقة الدولية التي اختتمت اول من امس. وأشاد الجبري بلاعبي المنتخب على هذا الانجاز والمستوى الذي ظهروا به في البطولة حيث كانوا خير ممثلين لوطنهم معربا عن أمله بمواصلة المنتخب مسيرة حصد الميداليات في البطولات المقبلة لرفع علم البلاد عاليا في المحافل الدولية.

وكان منتخب العاب القوى للمعاقين حصد 13 ميدالية ملونة في ختام مشاركته بالبطولة، حيث اضاف المنتخب اربع ميداليات الى حصيلته في اليوم الختامي. واسفرت نتائج الاربعاء عن فوز اللاعب حمد حجي بالميدالية الذهبية في قذف القرص فئة «ف 35/36/37» فيما نال زميله عبدالله السيف الميدالية الفضية في قذف القرص فئة «ف 40/41».وتمكنت اللاعبة باسمة نجم من احراز فضية دفع الجلة فئة «ف 34» فيما احرز اللاعب عبدالله الصالح برونزية قذف القرص فئة «ف 46».وفي ختام مشاركة المنتخب في البطولة التي شارك فيها 240 لاعبا يمثلون 29 دولة يكون قد حصد خمس ميداليات ذهبية ومثلها فضية وثلاث برونزيات.

