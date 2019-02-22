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حصد منتخب العاب القوى 8 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات ومثلها من الفضة وبرونزيتين في انطلاق منافسات بطولة الخليج للناشئين والناشئات التي تستمر ثلاثة ايان في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة منتخبات الكويت وعمان وقطر.

واحرز اللاعب صالح الصدر المركز الاول والميدالية الذهبية في منافسات الكرة الحديدية بمسافة 16?95 مترا وحققت سارة مبارك المركز الاول والميدالية الذهبية في رمي الرمح لمسافة 13?86 مترا فيما حصدت زميلتها شيخة انور المركز الاول والميدالية الذهبية في سباقة 100 متر جري. وفاز اللاعبة سارة مبارك بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 400 متر فيما فاز اللاعب بدر فيحان بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 400 متر وحقق زميله ناصر عيدي المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح بـ 45?69 متر.ونال اللاعب سيد اسامة المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 110 متر حواجز وحصدت اللاعبة ليلية مبارك المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل.

