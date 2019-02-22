دفتر أحوال

عثر مساء امس على سلاحين نوع كلاشنكوف وذخيرة داخل منهول مجاري في منطقة الاندلس وتم نقلها من قبل رجال مكافحة المتفجرات وقد تبين بانها من مخلفات الغزو العراقي.

وكان بلاغ ورد مساء اول امس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود اسلحة وذخيرة في ساحة ترابية في منطقة الاندلس وعلى الفور توجه رجال الامن ومكافحة المتفجرات حيث عثر على سلاحين نوع «كلاشنكوف» وذخيرة داخل منهول مجاري فتم اخراجها وتبين بانها من مخلفات الغزو العراقي وتم نقلهما الى الجهة المختصة.

ومن جانبهم باشر رجال المباحث البحث والتحري لمعرفة من القى الاسلحة في منهول المجاري.

