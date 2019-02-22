دفتر أحوال

قضت المحكمة الكلية الدائرة الادارية بالزام وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية برفع حظر التعامل مع الجهات الحكومية كافة عن مواطنين سبق التحقيق معهم بقضية جنائية تزوير الجنسية الكويتية. وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنين المحامي عبدالمحسن القطان ان سبق اتهامهما بالاشتراك في تزوير في جناية مباحث الجنسية وقد تم التحقيق معهما واخلي سبيلهما من النيابة العامة وحيث انه تم ايقاف جميع المعاملات الخاصة بهم وبأولادهم بجميع الدوائر الحكومية بسبب الجناية، ولم يصدر ضدهما ثمة احكام قضائية بادانتهم بتزوير الجنسية، ومن ثم فإن مسلك الجهة الادارية المشار اليها يكون مخالفا للقانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما قدمه المدعيان بحافظات المستندات المقدمة منهما على مدار الجلسات وهو ما لم تجحده الجهة الادارية او تقدم مايفيد خلافه حيث انها نكلت عن تقديم ثمة مستندات او دفاع بالدعوى رغم طلب المحكمة بتقديم دفاعها على مدار ما يقرب خمس جلسات اعتصمت خلالها الجهة الادارية بالصمت واشاحت بوجهها وضربت الصفح عما الزمتها به المحكمة مما يقيم قرينة على صحة اقوال المدعين ومن ثم التسليم بها.

