دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات بالغاء الحكم الغيابي الصادر بتغريم مواطن الفي دينار لاساءته الى آخر عبر برنامج التواصل الاجتماعي «انستغرام» والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواه.

وكانت النيابة العامة قد اسندت للمتهم انه صدر منه في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين لفظ سب الى المجني عليه على نحو يخدش شرفه واعتباره ويمس بكرامته بأن نشر على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام باستخدام الحساب على الشبكة المعلوماتية العبارات الواردة وصدر منه سب على نحو يخدش شرفه واعتباره واساء عمدا استعمال الاتصالات الهاتفية.

وحضر المحامي محمد الحسيني عن المتهم دافعا بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى كونها تمثل جنحة ولا ترتبط بتهمة أخرى أشد وعدم توافر القصد الجنائي بحق المتهم وتوافر اسباب الاباحة كون اقوال المتهم مجرد رد فعل لاهانة المجني عليه للمتهم والمساس بكرامته علنا على موقع الانستغرام ذاته.

وقال الحسيني ان الثابت بعدم توافر القصد الجنائي بحق المتهم نتيجة انه كان تحت وطئه انفعال ورد فعل صدر من المتهم دون تفكير بنتيجة استفزاز المجني عليه له واهانته والمساس بكرامته اولا على النحو الذي افصحت عنه الاوراق، وهو الامر الذي ادى الى تراخي المجني عليه في شكواه حيث ان الثابت لعدالتكم بأن الواقعة محل الاتهام قد صدرت حسب اقوال المجني عليه ولم يبادر بشكواه.

