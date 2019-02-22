رفعه خزعل سهيل، (76 عاماً)، شيعت، الرجال: في مقبرة صبحان فقط، ت: 55550450، النساء: الفردوس، ق 4، ش 1، ج 7، م 66، ت: 55448847

فاطمه حاجيه علي محمد، (90 عاماً)، شيعت، الرجال: الرميثية، ق 3، شارع طاهر البغلي، حسينية القائم، ت: 97907728، (النساء عصرا فقط)، ت: 97746663

عبير سالم صالح السالم، زوجة نواف فاضل الفاضل، (35 عاماً)، شيعت، الرجال: اليرموك، ق 4، الشارع الثالث، 10، ت: 99913313، النساء: غرب مشرف، ق 3، ش 313، م 19، ت: 25377062

حسن علي حسين الشواف، (85 عاماً)، شيع، الرجال: الدسمة، ديوان الشواف، ق 3، ش 32، م 3، ت: 22543278، النساء: الدسمة، ق 3، ش 39، م 7 (يبدأ العزاء من اليوم)، ت: 99712421

صاحب أحمد أغائي بهبهاني، (72 عاماً)، شيع، الرجال: شرق، الحسينية الخزعلية الجديدة، ت: 97759390، النساء: العدان، ق 1، ش 52، م 33، ت: 25423626

فضيلة عبد الله أحمد الفداغ، أرملة جاسم عبد الله الهاجري، (67 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق 3، شارع أحمد الغانم، ديوان الهاجري، ت: 66317770، النساء: السرة، ق 3، ش 10 م 8، ت: 22513986

مشعل جاسم محمد خلف، (26 عاماً)، شيع، الرجال: جامع الوزان، غرب مشرف بجانب أرض المعارض، ت: 97272000، النساء: الجابرية، ق 7، ش 9، العزاء عصرا فقط، ت: 99226664

بتلا ضيدان طنف الغنامي العطاوي، أرملة علي مرزوق مطلق العتيبي، (77 عاماً)، شيعت، الرجال في المقبرة فقط، ت: 60016667، النساء: الفردوس، ق 7، ج 12، م 42، ت: 52223330

مشاري علي حسن الشراح، (38 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ت: 96988868، النساء، السرة، ق3، ش8، م17

نقوا خليفة مطرود، أرملة فهد محمد حميدان الهاجري، (81 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: القيروان، ق3، ش317، م65، ت: 99883312، النساء: الصليبخات، ق4، ش116، ج5، م15، ت: 99188313

إنا لله وإنا إليه راجعون

