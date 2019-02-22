الاخيرة

يا أهلُ هذا أوان الأُنسِ والطربِ

فقد سعدنا ونلنا غَايةَ الأرب

يا أهلُ جاءَ الغدُ المأمولُ وانطلقتْ

خَفَّاقَةً رايةُ التحرير في رَجَبِ

أوْجُ السَّعادة أن نَلْقَى لنا وطنا

يَعْلُو على نزوات الدَّهرِ والنُّوَبِ

هذا زمانٌ لنا نحظَى بما لقيتْ

قلوبنا فيه من عصرٍ لنا ذهبي

عِشْنا على أمل فيه الفخارُ لنا

وَلَم نَزَلْ نحوه نزدادُ في الطلب

وها هو اليوم ما نرجوه قد ظهرت

آثارهُ، فأتى من دونما رِيَبِ

إن الكويت شِهابٌ نستضيء به

ما أبعد الغيهب الساجي عن الشَّهُب

أُمٌّ رَعَتْنا وَعِشْنا في مناكبها

وقادَنا من رآه الناسُ خَيْرَ أبِ

نالت على يده أرْضُ الكويت مُنًى

عَزَّتْ على غيرها في سالفِ الحِقَبِ

والأمرُ أمرُ أميرٍ لا كفاءَ له

والرأي رأي حكيم باذخِ الحسبِ

إن قال هَيَّا بني قومي تجدْ عجبا

من فعلهم يَتَحدَّى مُنتهى العَجَب

أو قال كُفُّوا عن الزلاَّت أيْدِيَكُمْ

لم يبق منهم فريدُ الرأي لم يُجبِ

يرعون قول الذي ينوي صلاحَهُمُ

وينهضون بعزم منه مُكْتَسَب

بِعَزْمِه الفَذِّ قد شدّوا عزائمهم

فحققوا في حِماهُ عالي الرتب

ونظرة منه تهديهمْ إلى سَنَنٍ

به يُفَرّقُ بين الصدق والكذب

يَرْنوُ إليهمْ أَباً يَرْعَى مصالحهمْ

وهم يرون به غيثا من السُّحُبِ

لا دَرَّ دَرُّ الذي لم يَتَّخذْه على

مر الليالي سراجا ساطع اللهَّبِ

يهدي إلى الخير من يَرْجُو هِدايَتَهُ

ولم يكُنْ قطُّ في ظِلٍّ من الحُجُب

فيا بني وطني هُبَّوا بأجمعكم

وبادروا القول في جِدٍّ بلا صخب

حيوا أبا ناصر نسل الكرام فقد

أحيا لنا أملَ المستقبل الخَصِبِ

وبادلوا وُدَّهُ بالود خالصِهِ

وكم له في نوال الود من سَبَبِ

صُبَاحُ يا أملاً تحيا البلاد به

دوماً، ويرتحل العادي إلى العَطَب

فأنت مضياف هذه الأرض ما فَتِئَتْ

يمناك تحنو على الشاكي من السَّغَبِ

أنت اللواء الذي في ظله حُشِدَت

جُند الكويت، فباء الخصم بالهربِ

فاسلم لنا راعياً للدار يَشْملُها

ومن دعا لك بالتوفيق لم يَخِبِ

عَلَّمْتَناَ الصبرَ في كل الأمور وأَنْ

نَقفُو طريقاً عَلَينا غيرَ مُنْشَعِبِ

وَقُدْتَ بالحبِّ كل الحبِّ مَوْطِنَنَا

فراح يُزهرُ في أثوابه القُشُبِ

يزهو بنوه به في كُلِّ آوِنَة

ويسعدون معاً في رَوْضِهِ الرَّحِبِ

شتان ما بين مغْنَاناَ وروعتِهِ

وما نراه شبيه الهيكل الخربِ

مما نرى أهله ما بين مكتئب

يشكو به ما يعانيه وَمُسْتَلبِ

هذي الكويت ورأس الخير قائدُها

من ذا يعادِلُ رأسَ الخير بالذنَبِ

عاش الأمير لها في دهرها سنداً

وصانه الله محفوظاً عن الوصبِ

