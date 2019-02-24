أول النهار

هنأ عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد الكويت وشعبها بمناسبة الاعياد الوطنية مؤكدا ان الكويت بلد سلام ووئام، متمنين لها ولقيادتها الحكيمة كما وصفوها المزيد من الرقي والازدهار، وبهذه المناسبة اعرب عميد السلك الدبلوماسي سفير السنغال عبدالاحد امباكي عن تهانيه الحارة للقيادة الكويتية المتمثلة في سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة الكويتية والى رئيس واعضاء مجلس الامة وجميع الشعب الكويتي بهذه المناسبة التي وصفها بالغالية على قلوب الكويتيين ومن يعيش على هذه الارض الطيبة.

واستذكر امباكي بهذه المناسبة كفاح وتضحية الشعب الكويتي ايام الغزو العراقي واصرار قيادتها آنذاك على استرجاع الكويت والحفاظ على وحدة شعبها.

وقال: كان الشعب يداً واحدة ضد من حاولوا اغتصاب وطنه وحشدوا العالم للدفاع عن الكويت، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنماء.

ومن جانبه، هنأ سفير الجزائر لدى البلاد عبدالحميد عبداوي الشعب الكويتي بهذه المناسبة الوطنية الغالية مؤكدا ان احتفال الكويت باعيادها هو احتفال جميع العرب.

واكد عبداوي عمق العلاقة بين بلاده والكويت، متقدما بالتهاني الحارة لسمو الامير ولسمو ولي العهد وللحكومة الرشيدية وللشعب الكويتي الشقيق، معربا عن سعادته لما حققته الكويت منذ استقلالها وحتى الان من تطور ونمو ورخاء.

بدوره، هنأ سفير تونس لدى البلاد احمد بن صغير الكويت وشعبها بهذه المناسبة، وقال: نحن نحتفل مع الكويت باعيادها بتواجدنا ونشاطر الاشقاء فرحتهم واعتزازهم بما تحقق من انجازات، متقدما بالتهاني الحارة لسمو الامير وسمو ولي العهد بالمناسبتين الغاليتين مثمنا للكويت المزيد من التقدم والامن والرخاء.

وعلى الخط ذاته مضى سفير فلسطين لدى البلاد د. رامي طهبوب مهنئاً الكويت اميرا وشعبا وحكومة باعيادها الوطنية، مشيرا الى وقوف الكويت الى جانب الشعب الفلسطيني دائما ودعمه في المحافل الدولية.

واوضح ان اعياد الكويت هي اعياد العرب جميعا، مثمنا الدور الذي تقوم به الكويت من اجل القضية الفلسطينية واعتبارها القضية العربية الاولى.

ومن جانبه، قال سفير اذربيجان لدى البلاد اليخان قهرمان: باسم حكومة بلدي وشعب اذربيجان وباسمي شخصيا اتقدم باحر التهاني لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ولسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وللشعب الكويتي الصديق بمناسبة الذكرى الـ 58 للاستقلال والـ 28 للتحرير وبمناسبة ايضا الذكرى الـ 13 لتولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم. واضاف ان سمو الامير الشيخ صباح الاحمد رجل حكيم وصديق لبلدي وقد شهدت علاقاتنا في عهده ازدهارا كبيرا، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها.

من جهته، قدم سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف تهانيه الحارة للكويت قيادة وشعبا بمناسبة عيدي الوطني والتحرير متمنياً لها المزيد من التقدم والنماء.

وقال بمناسبة الذكرى الـ 28 للتحرير و58 للاستقلال ونيابة عن حكومة بلدي اتقدم باحر التهاني لقائد العمل الانساني الشيخ صباح الاحمد ولسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد وللشعب الكويتي الشقيق واتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار، مهنئاً سمو الأمير بمناسبة الذكرى الـ 13 لتوليه مقاليد الحكم مؤكدا ان سموه فخر للجميع.

وأثنى زبيدوف على العلاقات الكويتية - الطاجيكية الذي قال انها شهدت تطورا كبيرا.

كما أعرب سفير سلوفاكيا لدى البلاد إيغررهادوسيك بتهانيه الحارة للقيادة الكويتية وللشعب الكويتي الذي وصف بالصديق بهذه المناسبة السعيدة متمنيا ان تستمر الكويت في دورها الايجابي على مستوى العالم والمنطقة.

وقال: لقد هنأت سلوفاكيا الكويت بهذه المناسبة، وانه من دواعي سروري ان انقل لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تهاني حكومة وشعب بلدي، متمنيا لهم المزيد من التقدم والرخاء.

من ناحيته تقدم سفير رومانيا لدى البلاد دانيال تناس بأحر التهاني للكويت وشعبها بهذه المناسبة، وقال: انه من دواعي سروري تمثيل بلدي في تقديم التهاني الخالصة للاصدقاء في الكويت بأحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة.

وقال: الكويت بلد مهم مثنياً على دورها في الوساطة في المنطقة، مؤكدا على ان القيادة الكويتية تحمل نظرة ثاقبة ومحبة للسلام.

كما أثنى على دور الكويت الذي وصفه بالحيوي في مجلس الامن خلال العام الماضي وهذا العام.

من جهته قدم سفير المملكة المتحدة لدى البلاد مايكل دافنبورت تهانيه لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ولسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد وللشعب الكويتي الصديق بمناسبة التحرير والاستقلال.

وقال: ان المملكة المتحدة والكويت دائماً يتشاركان في كل شيء، مشيرا الى مساهمة بلاده الفعالة في تحرير الكويت من الغزو العراقي.

واشار الى أن بلاده والكويت احتفلتا بمرور 120 عاماً على اقامة علاقات الصداقة بينهما، مؤكدا انهما يتطلعان لمستقبل واعد وتعزيز التعاون فيما بينهما. السفير الاميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان هنأ الكويت بمناسبة اعيادها الوطنية.

وقال باسمي وباسم جميع العاملين بسفارة الولايات المتحدة الاميركية لدى البلاد اتقدم للحكومة وللشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ 58 للاستقلال و28 للتحرير واقول لهم «الف مبروك».

واستذكر سيلفرمان مساهمة بلاده في تحرير الكويت وما قام به الرئيس الراحل جورج بوش الاب في ذلك الوقت. واضاف: نحن فخورون اليوم بعلاقاتنا الاستراتيجية مع الكويت، ونعمل على تعزيزها مستقبلا، مشيرا الى ان الكويت والولايات المتحدة يعملان سوياً على استتباب السلم في المنطقة. كما هنأ سمو الأمير بالذكرى الـ 13 لتوليه مقاليد الحكم، مشيرا الى ان بلاده والكويت انطلقتا في الحوار الاستراتيجي في عام 2016 متطلعا الى عقد مباحثات الحوار الاستراتيجي بين البلدين قريبا حيث ان هذه المباحثات ستعزز من التعاون بين البلدين في المجال الامني والاقتصادي وعدد من المجالات الاخرى. مع تطلعهما الى تعزيز العلاقات الوثيقة فيها بينهما.

واختتم كلامه (عيد تحرير واستقلال سعيدين للجميع). من جانبها تقدمت سفيرة تركيا لدى البلاد عائشة كويتاك بأحر تهانيها للكويت بمناسبة الذكرى الـ 58 للاستقلال والـ 28 للتحرير.

وقالت بالاصالة عن نفسي ونيابة عن حكومة بلدي اتقدم بأحر التهاني للاشقاء في الكويت بهاتين المناسبتين العزيزتين على الشعب الكويتي، متمنية المزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء للشعب الكويتي الشقيق.

وأكدت على أن العلاقات بين تركيا والكويت علاقات تاريخية ووثيقة، معربة عن سعادتها لرؤية هذه العلاقة تنمو وتتطور مشيرة الى العلاقة المتميزة التي تربط سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس رجب طيب اردوغان.

وأكدت أن تركيا تنظر الى الكويت كشريك مهم خصوصا في المجال الانساني وتحقيق السلم في المنطقة. سفيرة الارجنتين لدى البلاد كلوديا أليخاندرا زامبيري أثنت على علاقة بلادها بالكويت، معربة عن تهانيها الحارة للكويت قيادة وشعبا بهذه المناسبة السعيدة، متمنية المزيد من التقدم والازدهار للكويت وشعبها.

ومن جانبها قالت سفيرة فرنسا لدى البلاد ماري ماسدوبوي: «باسم حكومة وشعب فرنسا، أود أن أتقدم لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد ومن شعب الكويت بأحر التهاني بمناسبة أعياد الوطن موضحة «لقد شاركت فرنسا الى جانب حلفاء دوليين في تحرير الكويت ان علاقتنا الثنائية ممتازة وأتطلع الى تعميق وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين وهي فخورة اليوم بأن تكون صديقاً مقرباً من هذه الدولة. واضافت قائلة: «أيها الأصدقاء الكويتيون الأعزاء: كل عام والكويت وشعبها بخير».

