أول النهار

اقامت مستشارة وعضو نقابة الصحافيين الكويتيين والدوليين د. عصمت الخربوطلي حفل تكريم للجنة احباء مصر والكويت بمناسبة احتفال الكويت باعيادها الوطنية وذلك في فندق هوليداي ان السالمية. وبهذه المناسبة رحبت د. عصمت الخربوطلي بضيوف الكويت مؤكدة ان هذه الزيارة اصبحت عادة سنوية، معربة عن سعادتها لمشاركة نخبة من الصحافيين والفنانين المصريين كل عام اهل الكويت في اغلى احتفالاتها بعيدي التحرير والاستقلال.

واثنت الخربوطلي على العلاقات الكويتية- المصرية التي قالت انها علاقات مصاهرة وصلة دم، مؤكدة ان توطيد هذه العلاقات يأتي من خلال المشاركة الشعبية وجمعيات النفع العام والنقابات والمنظمات المحلية لتوثيق هذه الروابط النموذجية. ومن جانبه، اكد رئيس نقابة الصحافيين الكويتية ورئيس تحرير الزميلة صحيفة «الكويتية» د. زهير العبادي اهمية العلاقات الكويتية- المصرية المتميزة، معربا عن شكره العميق للمصريين احباء الكويت ومصر بهذه الزيارة وعلى رأسهم رئيسة الجمعية د. تهاني البرتقالي التي قال انها تحمل هواء مصريا. واشار الى ان العلاقات الكويتية- المصرية تتعدى العلاقات الدبلوماسية فهي متجذرة في جميع المجالات واصفا مصر بالعمود الفقري للامة العربية. من جانبها، اعربت الفنانة منى عبدالغني عن سعادتها لزيارة الكويت بعد سنين طويلة، مشيرة الى ان لهذه الزيارة بريقاً خاصاً لان الكويت تحتفل باعيادها الوطنية، مؤكدة ان اعياد الكويت هي أعياد مصر. واشارت الى ان جمعية احباء مصر والكويت تهدف الى توطيد هذه العلاقات الراسخة، مهدية الكويت ومحبيها اغنيتها بهذه المناسبة العزيزة والغالية. من جهتها، اشادت رئيس الوفد ورئيسة جمعية احباء مصر والكويت بالعلاقات وحفاوة استقبال الاشقاء الكويتيين لهم عن شكرها للخربوطلي على هذه الاستضافة المتميزة.

