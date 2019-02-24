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البرامج الإصلاحية لوزارة المالية نجحت في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل لافت

الحكومة تتشدد في تحصيل مستحقات الدولة


توقعت جهات استشارية مالية دولية ان يشهد الاقتصاد الكويتي تطورا كبيرا خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة لجملة الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
واشارت الجهات الى ان من بين تلك الاجراءات ترشيد الانفاق وزيادة الايرادات وتحسين آلية تحصيل الرسوم والضرائب والايجارات وملاحقة مستحقات الدولة لدى الغير من خلال نظم الكترونية متطورة ومتابعة مستمرة من قبل المسؤولين عن هذا الجانب.
وفي هذا السياق، واصلت وزارة المالية جهودها الحثيثة من اجل تنفيذ برامج الاصلاح المالي خاصة فيما يتعلق بتحصيل مستحقات مالية متأخرة على مجموعة من الافراد والشركات والبنوك بهدف اغلاق ملف الرسوم المتأخرة. وذكرت مصادر مطلعة ان نجاح وزارة المالية في تنفيذ برامجها الاصلاحية اثمر عن تحقيق نمو اقتصادي لافت، واشارت المصادر الى ان خطط الاصلاح استهدفت تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق تحول سريع في القاعدة التكنولوجية للقطاع الصناعي لتفادي تكرار اخطاء التنمية.
وفي هذا الاطار توقع البنك الدولي ان ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 1?7% خلال العام الماضي 2018، فيما توقع ان يزداد النمو الى 3?6% خلال العام الحالي، لتتصدر الدول الخليجية بالنمو في 2019، وتحقق نفس النسبة في عامي 2020 و2021.


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