الأولى

بروكسل- كونا: تعقد القمة العربية - الأوروبية في مدينة شرم الشيخ بمصر اليوم وسط ترقب لفتح آفاق في علاقات الجانبين باعتبارها اللقاء التاريخي الأول من نوعه على هذا المستوى.

ويترأس سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وفد الكويت إلى القمة التي يشارك فيها عدد من قادة الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي والتي ستبحث علاقات التعاون والجوار التاريخي بين العرب والأوروبيين وسبل التعامل مع أزمات منطقة الشرق الاوسط وملفات الهجرة والتنمية الاقتصادية....(طالع ص 12).

وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن حضور قادة 24 دولة من بين أعضاء الاتحاد الذي يتألف من 28 دولة إلى شرم الشيخ يمثل اشارة واضحة الى الاهمية الكبيرة والقيمة التي توليها أوروبا لهذه القمة التي تعقد على مدى يومين ورأى أن التعاون الوثيق بين الجانبين سوف يعزز النظام العالمي المرتكز على الانظمة التعددية مشددا على اهمية ايجاد حلول سلمية لجميع ازمات المنطقة.

وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني أكدت أن جامعة الدول العربية هي الشريك الاقرب لنا على المستوى الاقليمي والجغرافي والتاريخي والثقافي واشارت الى أن الاتحاد الاوروبي يعقد اجتماعات قمة مع دول آسيا والاتحاد الافريقي وأميركا اللاتينية والصين والولايات المتحدة إلا انه لم يعقد قط قمة مع الوطن العربي . وكشفت مصادر صحافية ان مسودة بيان القمة مازالت قابلة للتعديل وهي تتجنب القضايا الخلافية لكنها تشدد على الوصول إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة يجب أن يكون بالالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بدءا بالنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي والتمسك بحل الدولتين والحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وتدين المسودة كل أعمال العنف والإرهاب.وتدعو الى انتقال سياسي حقيقي في سورية وتدعم اتفاق ستوكهولم وقراري مجلس الأمن رقم 2451 و2452 بخصوص اليمن وتشدد المسودة على هدف الوصول إلى شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل. من جهته أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول ان شعار القمة الاستثمار في الاستقرار قال زكي هو اختيار أوروبي- عربي، وتم الاتفاق عليه، وهو شعار جيد يحاول الجميع ترجمته على أرض الواقع.