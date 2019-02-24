الأولى

فيما تختتم المؤسسة العامة للرعاية السكنية خطة توزيعات العام 2018/2019 خلال شهر أبريل المقبل تعكف المؤسسة على مشروع إسكاني مقبل ليكون لها مخرج من خطة التوزيعات التي تقرها سنوياً.

هذا ما كشف عنه الغطاء مصدر مطلع في المؤسسة لـالنهار مشيراً إلى أن المخرج قد يكون عبارة عن 520 شقة للسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد السكنية بعد تقدم نسب الانجاز الفعلية فيها عن النسب التعاقدية، متداركاً ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في العشرين من يونيو المقبل.

وزاد المصدر ان قطاع التنفيذ يعمل على اعداد البرنامج الزمني لتنفيذ 60 عمارة عمودية تضم 110 شقق بالضاحية الاستثمارية في مدينة صباح الأحمد ومن المتوقع الانتهاء منها اكتوبر من العام المقبل وتنفيذ 40 عمارة تضم 720 شقة يتوقع الانتهاء منها يونيو 2021.

ولفت المصدر الى ان المؤسسة تعمل ايضاً على تنفيذ 36 مشروعاً حكومياً قسائم وبيوتا حكومية وشققا عمودية في مختلف مناطق الكويت بما يتجاوز المليار دينار، مبينا ان الاراضي التي هي بعهدة المؤسسة تكفي لما يزيد عن 225 ألف وحدة.

