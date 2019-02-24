الأولى

الجزائر- كونا: خرجت مظاهرات ومسيرات في عدد من مدن الجزائر استجابة لدعوات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة بسبب حالته الصحية.

وتم تنظيم هذه المسيرات والمظاهرات في العديد من الولايات لاسيما بمنطقة الشرق الجزائري حيث خرجت مظاهرات بمنطقة القبائل بكل من تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس بالاضافة الى ولايتي عنابة وسطيف. كما شهد عدد من ولايات غربي البلاد مظاهرات مثلما كان الحال بولايات وهران وتيارت وسيدي بلعباس حيث انتشرت مقاطع فيديو توثق تلك الاحتجاجات رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات رافضة للولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.

وفي العاصمة الجزائر تجمع المئات من الاشخاص بساحة اول ماي وسط العاصمة ورفعوا شعارات ضد الولاية الخامسة وسط حضور كثيف لقوات الامن التي قامت بتطويق كل الشوارع الرئيسة لمنع توافد المحتجين الى مكان الانطلاقة.

من جهته وجه المترشح للانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد علي غديري كلمة للجزائريين عبر مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي تطرق خلالها الى الاحتجاجات بالقول انها سلمية في جميع انحاء البلاد ويجب ان تستمر بكرامة وبطريقة حضارية خالية من العنف مع الحرص على تجنب الاستفزاز.

يذكر ان بوتفليقة كان اعلن في العاشر من فبراير الحالي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وهو يحظى بدعم التحالف الرئاسي وعدد من الاحزاب والجمعيات الا ان هذا الترشح قوبل برفض من قبل أطراف معارضة دعته الى سحب ترشحه.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري امس توقيف 41 شخصا خلال المظاهرات وقالت مديرية الأمن في بيان ان قوات الأمن اعتقلت الموقوفين بسبب الاخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم ملك الغير.

ودعت أحزاب سياسية وشخصيات معارضة غداة المظاهرات أحزاب الموالاة الى التراجع عن دعم ترشيح الرئيس الجزائري لولاية جديدة.