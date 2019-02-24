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الخرطوم الوكالات: أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله الى السلطة قبل 30 عاما حالة الطوارئ لمدة عام ودعا البرلمان الى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020 كما أعلن البشير أيضا في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وأصدر مراسيم بتكليف وزراء وأمناء عامين واعفاء ولاة ولايات وحل حكومات الولايات وتكليف ولاة من العسكريين. وقال البشير انه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ اجراءات اقتصادية حازمة مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل وشجع أيضا المعارضة على التحرك الى الأمام والمشاركة في حوار داعيا «القوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول القضايا الراهنة والمستقبلية عبر آلية حوار يتفق حولها».

وبعد كلمة البشير خرجت احتجاجات في مدينة أم درمان فيما دعا «تحالف قوى الاجماع الوطني» احد ابرز قوى المعارضة الى الرد على اعلان البشير حالة الطوارئ بتنظيم مزيد من الاحتجاجات. كما جاء في بيان لـ«تجمع المهنيين» السودانيين الذي يقود الحراك في الشارع أن «النظام باعلانه حالة الطوارئ يؤكد أنه لا يملك سوى الحلول الأمنية للمشكلات والأزمات السياسية». وشدد البيان على مواصلة المظاهرات حتى تتحقق مطالبهم «وعلى رأسها تنحي النظام ورئيسه وتفكيك مؤسساته القمعية وتسليم السلطة لحكومة قومية انتقالية».