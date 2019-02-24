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عواصم الوكالات: كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقابلة مع قناة تيليموندو الأميركية بأن الولايات المتحدة تخطط لتغيير السلطة ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضا في نيكاراغوا وكوبا في حين فاقم التوتر في فنزويلا بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو والمعارضة بزعامة خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا بالوكالة بشأن ادخال مساعدات أميركية الى البلاد. وأكد بومبيو خلال المقابلة أن واشنطن تنوي محاربة الأنظمة غير الديموقراطية في نيكاراغوا وكوبا وقال نحن ندرك أن حكومات هذه الدول تتعامل بوحشية مع شعبها، فهي تشكل تهديدا حقيقيا، تهديدا للأمن، وللفرد، وتحرمهم من حرياتهم الأساسية. وأكد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على ضمان تحقيق نتائج إيجابية ليس فقط في فنزويلا، ولكن أيضا في كل من هذين البلدين.

وفي 23 يناير الماضي، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة، واعترفت الولايات المتحدة ونحو 50 دولة به في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس نيكولاس مادورو.

في غضون ذلك واصلت المعارضة الفنزويلية أمس محاولاتها الخاصة بالبدء في نقل مئات الأطنان من المساعدات الغذائية عبر حدود البلاد مع كولومبيا رغم معارضة الرئيس مادورو، الذي نشر قوات على الحدود لمنع دخول هذه المساعدات. ويتم تخزين حوالي 600 طن من الغذاء والمكملات الغذائية والأدوية ومواد النظافة العامة، التي تأتي بالأساس من الولايات المتحدة في مدينة كوكوتا على الحدود مع كولومبيا.

في المقابل حذرت روسيا من أن الوضع في فنزويلا يقترب من حافة الخطر متهمة واشنطن باتخاذ المسألة الانسانية ذريعة للقيام بعملية استفزازية واسعة النطاق هناك. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في مؤتمر صحافي عقدته لاستعراض مواقف بلادها حيال القضايا الاقليمية والدولية ان الوضع في فنزويلا تفاقم الى حد أنه اقترب من حافة الخطر. ولفتت الى ان واشنطن نشرت قوات ومعدات عسكرية في مناطق قريبة من الحدود الفنزويلية اضافة الى عقد صفقات عسكرية مع احدى الدول في اوروبا الشرقية من اجل تزويد المعارضة الفنزويلية بأسلحة رشاشة خفيفة وثقيلة ومنظومات صاروخية محمولة.

من جهتها دانت الولايات المتحدة بشدة استخدام الجيش الفنزويلي القوة ضد مدنيين غير مسلحين ومتطوعين أبرياء على حدود فنزويلا مع البرازيل. وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا خوان غوايدو طلب مساعدات إنسانية فورية من المجتمع الدولي لشعب بلاده بينما اصدر نظام الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أوامر بإغلاق الحدود وقمع أولئك الذين يسعون إلى جلب المساعدات إلى البلاد.وحذر البيان من ان الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من جانب مادورو ومن يتبعون أوامره لن تفلت دون عقاب.