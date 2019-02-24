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أعلن مدير عام الطيران المدني المهندس يوسف الفوزان أن 218 ألف مسافر غادروا مطار الكويت لقضاء عطلة لأعياد الوطنية خلال الفترة من 21 الحالي وحتى الثاني من مارس المقبل.

وأكد الفوزان أن الادارة رفعت سقف الاستعدادات، لتسهيل حركة المغادرة والقدوم مشيراً الى الاستعانة بفرق مساندة ومتطوعين كما جرت عليه العادة في المواسم.

وذكر الفوزان أن القاهرة ودبي ولندن أكثر الوجهات التي حصدت نصيب الأسد من المغادرين. إلى ذلك كشف الفوزان عن عقد لمدة 5 سنوات وقعته الادارة مع شركة ألمانية لتقديم الاستشارات الخاصة بإدارة المشاريع الهادفة لتطوير المطار الدولي، موضحاً أن العقد تبلوره 5 حزم منها ادارة مشاريع حالية قيد التنفيذ مثل انشاء المدرج الثالث وبرج المراقبة الجديد ومضى الفوزان قائلاً ان الاتفاقية تنطوي أيضاً على إعداد خطة لتنفيذ المشاريع المستقبلية للمطار والتي من أهلها تطوير المدرج الغربي ووضع تصور للتشغيل المستقبلي للمطار الذي سيشمل 3 مدارج وبرجي مراقبة و5 مبانٍ للركاب وذلك بعد الانتهاء من مبنى (T2).