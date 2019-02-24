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تحرك نيابي لتعجيل مناقشة القوانين الخاصة بسلك القضاء


يعتزم عدد من أعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية ترتيب جدول أعمال اللجنة بغية مناقشة تشريعات جديدة خاصة باستقلال ومخاصمة القضاء، بالإضافة إلى تشريع حق الالتماس ما بعد أحكام التمييز في القضايا الجزائية.. هذا ما علمته «النهار» على أن تتم المناقشات مارس المقبل.
وقالت مصادر لـ«النهار» ان الموضوعات المذكورة لها أولوية تفوق «اسقاط القروض» المحاط بشبهات دستورية كثيرة -على حد قولها-.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع ان بعض النواب أجروا اتصالات مع وزير التجارة والخدمات خالد الروضان لحثه على القيام بتحركات تجنب الكويت دعاوى من الغير للمطالبة بتعويضات مليونية أو مليارية. وبين المصدر ان الموضوع متصل باسترداد الكويت الأموال المستثمرة وأرباحها لمؤسستي «الموانئ» و«التأمينات».


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