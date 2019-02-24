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«الأوقاف»: الأعمال الممتازة تصرف خلال أبريل المقبل

رضا رشدي
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الأحد 24 فبراير 2019

أكد مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة ستعكف بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية على تجهيز كشوف بأسماء مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة في مختلف قطاعاتها وإداراتها تمهيداً لصرفها خلال أبريل المقبل.
وشدد المصدر على حرص وزارة الأوقاف على تفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 الخاص بمنح المكافأة للكويتيين العاملين على الدرجات العامة والمعاونة والفنية المساعدة بالإضافة الى غير الكويتيين العاملين بصفة مؤقتة على أحكام العقود الثالث والثاني والمقطوع وعقد الاستعانة وفقاً للشروط واللوائح المنظمة لآلية صرف المكافأة.


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