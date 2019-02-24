الأولى

أكد مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوزارة ستعكف بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية على تجهيز كشوف بأسماء مستحقي مكافأة الأعمال الممتازة في مختلف قطاعاتها وإداراتها تمهيداً لصرفها خلال أبريل المقبل.

وشدد المصدر على حرص وزارة الأوقاف على تفعيل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2010 الخاص بمنح المكافأة للكويتيين العاملين على الدرجات العامة والمعاونة والفنية المساعدة بالإضافة الى غير الكويتيين العاملين بصفة مؤقتة على أحكام العقود الثالث والثاني والمقطوع وعقد الاستعانة وفقاً للشروط واللوائح المنظمة لآلية صرف المكافأة.