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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت بروناي وغيانا


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى ديفيد آرثر جرانجر رئيس جمهورية غيانا التعاونية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.


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