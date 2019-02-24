وطن النهار

قام المعاون للعمليات والتدريب في الحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح وعدد من الضباط والمنتسبين بزيارة إلى معرض «الفهد روح القيادة» في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وأكد اللواء الركن فالح شجاع أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص القيادة العليا للحرس الوطني على دعم هذه الفعالية المميزة التي تشهد على عمق العلاقات الأخوية والوطيدة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضح أن وفد الحرس الوطني قام بجولة داخل المعرض وما يضمه من لمحات تاريخية ومقتنيات تجسد الإنجازات والأحداث التاريخية على مدى عقود من العلاقات بين البلدين الشقيقين. مشيرا إلى أن الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا)، تحث على مشاركة المجتمع في الفعاليات والأنشطة الوطنية.

