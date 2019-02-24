وطن النهار

انطلقت صباح أمس فعاليات تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يشارك فيه الجيش الكويتي بالاضافة الى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة في القوات البرية والبحرية والجوية ومن مختلف صنوف الجيش، حيث افتتح التمرين قائد قوة الواجب المشتركة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني بحضور قائد قوات درع الجزيرة وقادة القوات الخليجية المشاركة، ويستمر التمرين لمدة أسبوعين.

هذا ورحب اللواء القحطاني بالمشاركين من جميع الجهات وأضاف أن للتمرين عدة أهداف من أهمها تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتطوير المفاهيم، وتفعيل العمل المشترك، مشيراً إلى أن التمرين يأتي ضمن سلسلة من التمارين العسكرية المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة.

الجدير بالذكر، أن التمرين يتضمن اربع مراحل اساسية حيث ان المرحلة الاولى هي وصول القوات عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومن ثم التدريب الاكاديمي الذي يشمل محاضرات لجميع القوات المشاركة من مجلس التعاون الخليجي والممثلين لهذه القوات، وتأتي المرحلة الثانية للتمرين من مركز القيادة حيث أن هذا المركز يتم من خلاله تدريب القادة على إدارة العمليات الحربية واستخدام المشبهات للتعامل فيه مع الواقع الافتراضي للعمليات العسكرية، فيما يتم في المرحلة الثالثة التدريب الميداني بالذخيرة الحية، ومن ثم المرحلة الرابعة والأخيرة التي سيتم فيها الحفل الختامي ومغادرة القوات المشاركة.

