وطن النهار

أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة بوزارة الداخلية العميد توحيد الكندري بأن هناك توجيهات واضحة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح الصباح يتابع تنفيذها على أرض الواقع وكيل الوزارة الفريق عصام النهام باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة في جميع قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية الميدانية لاستقبال الاحتفالات بالأعياد الوطنية.

وأضاف أن المؤسسة الأمنية تقف على أهبة الاستعدادات الأمنية والمرورية لمواكبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية عبر خطة شاملة تنفذها اللجنة الأمنية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة الميدانية والأجهزة المساندة.

وأشار أن رجال الأمن جاهزون في مختلف القطاعات للتعامل الفوري مع جميع الأحداث والفعاليات من أجل الحفاظ على الأمن والنظام وتأمين الخدمات الأمنية وتسهيل الحركة المرورية وتقديم التسهيلات للجميع.

وأبرز العميد الكندري أن الأجهزة الأمنية لديها الخبرة الكافية والمقدرة العالية لأداء أي عمل يسند إليها، مبيناً أن مثل هذه الأحداث والأجواء الاحتفالية دائماً ما تحظى بحضور جماهيري كبير.

وأوضح إلى أن جميع القطاعات الميدانية ذات العلاقة قد كرست جميع إمكاناتها لإنجاح هذه الاحتفالات مع تواصلها الدائم بغرف العمليات لتفعيل الدور الأمني والمروري على جميع المحاور الرئيسة وتوفير الكوادر البشرية والآليات لحفظ الأمن والنظام.

ونوه إلى أن القوة البشرية والآلية المشاركة في تأمين الاحتفالات بلغت (1619) آلية و(5292) فرداً تشمل جميع قطاعات وزارة الداخلية الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة المساندة (الإدارة العامة للإطفاء- وزارة الصحة الطوارئ الطبية- وزارة الكهرباء والماء الطوارئ- وزارة الإعلام-بلدية الكويت- وزارة التجارة).

وأهاب العميد الكندري بالمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور واتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة منهم من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مضيفاً أن الجهات الأمنية المختصة تبذل كل ما في وسعها من أجل أن يخرج هذا الاحتفال في أروع صورة وبما يتوافق مع المكانة الحضارية للكويت.

