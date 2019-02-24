وطن النهار

أحيت فرقة الجيش الموسيقية حفل وزارة التربية بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية، الذي أقيم في ديوان عام وزارة التربية تحت رعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد وبحضور كل من الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار وعدد من مسؤولي الوزارة ووفد جائزة محمد بن زايد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أمين عام الجائزة د. حمد الدرمكي ونائب رئيس اللجنة الفنية الشيخة خلود القاسمي.

الحفل الذي نظم في بهو مبنى وزارة التربية تضمن عزف عدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية من أداء أعضاء فرقة الجيش الكويتي الموسيقية، أعقبها دعوة موظفي الوزارة للمشاركة في كتابة بطاقات في حب الوطن وتعليقها في لوحة جدارية في ديوان عام الوزارة للتعبير عن المحبة والفرحة بمناسبة الأعياد الوطنية المجيدة، وقد تخلل ذلك توزيع الأعلام على موظفي الوزارة.

