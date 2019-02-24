وطن النهار

كشف وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، عن دراسة تقوم بها الشؤون ممثلة في إدارة المقاهي الشعبية لافتتاح متاحف تراثية في مختلف المقاهي المنتشرة في أنحاء محافظات الكويت، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم المقاهي الشعبية لخدمة المواطنين وتشجيع اقامة معارض الاسر المنتجة فيها لدعم الاسر وايجاد منافذ تسويقية لأنشطتها بهدف ايجاد مصادر جديدة للدخل تغنيها الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

وأكد الخراز في تصريح للصحافيين مساء أول من أمس على هامش حفل افتتاح المتحف التراثي الاول ومعرض الاسر المنتجة في مقهى الفروانية الشعبي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير ومرور 13 عاما على تولي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بحضور رئيس مجلس ادارة المقاهي الشعبية طعمه الشمري ومدير ومراقب العلاقات العامة في وزارة الشؤون عبد الله الحمدان وفاطمة الفضلي، أكد حرص المقاهي الشعبية على الاحتفال بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير وذكرى تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم، مشيرا الى ان اقامة مثل هذه الاحتفالات الوطنية تعزز مفهوم الوحدة الوطنية وتعمق الانتماء للوطن في نفوس المواطنين.

ودعا الخراز المسؤولين في وزارة التربية الى تنظيم زيارات لطلاب المدارس في مختلف المراحل الدراسية لزيارة المتاحف التراثية في المقاهي الشعبية وتعريفهم بتاريخ الكويت والمقتنيات التراثية ليتعرف الطلاب على تاريخ الكويت والاهتمام بتراث الآباء والأجداد.

مخيمات المقاهي

من جانبه، عبر رئيس مجلس ادارة المقاهي الشعبية طعمه الشمري، عن سعادته لرعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز احتفالات المقاهي الشعبية بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى مرور 13 عاما على تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم.

وذكر الشمري ان عدد المقاهي الشعبية يبلغ خمس مقاهي موزعة في الفروانية والجهراء وشرق والسالمية والصليبخات، مشيرا الى ان جميع المقاهي الشعبية ستقيم الاحتفالات بالاعياد الوطنية حرصا منها على تعميق الانتماء لدى المواطنين والمشاركة المجتمعية في جميع المناسبات الوطنية. واشار الى ان المقاهي الشعبية تحرص على تعزيز خدماتها لجميع روادها حيث بدأت منذ العام الماضي ومستمرة هذا العام في تنفيذ مشروع لتوفير المخيمات الربيعية للمواطنين خلال موسم الربيع كما حرصت هذا العام على اقامة المتحف التراثي في مقهى الفروانية الشعبي وستعمل على اقامة متاحف جديدة في مختلف المقاهي الشعبية فضلا عن اقامة معارض للاسر المنتجة.

