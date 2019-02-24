وطن النهار

أعلنت اللجنة المنظمة في قرية صباح الأحمد التراثية عن افتتاح الجناح التراثي القيرغيزي ضمن فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، وذلك يوم امس الأول بحضور وزير الثقافة والسياحة في قيرغيزستان عظامات جمانكولوف، والمشرف العام على القرية المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، ومدير القرية سيف الشلاحي.

وقال محمد ضيف الله شرار في تصريح صحافي ان هذا الجناح يتميز بالتراث والحضارة والكثير من المعالم لهذا البلد الصديق، والذي لم نتعود ان نشاهده في منطقتنا، معتبرا تواجد هذا الجناح في القرية فرصة لزوار القرية للتعرف على تراثها وحضارتها العريقة.

وأضاف شرار ان اقامة هذا الجناح في القرية يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين قيادة وشعبا، مقدما شكره لجميع اعضاء الوفد القرغيزي وفي مقدمتهم الوزير وكذلك لطاقم السفارة على جهودهم الطيبة التي توجت باقامة هذا المعرص التراثي المتميز.

من جهته قال سيف الشلاحي ان المشاركات التراثية لجناح قرغيزستان يعتبر اضافة لاجنحة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي اسهمت باثراء القرية وتعزيز دورها لتأصيل قيم الثقافة والتراث، مثمنا هذه الاسهامات المميزة من جميع هذه الدول.

