وطن النهار

تبحث المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مشروع اسكاني مقبل يكون مخرجا لها في خطة التوزيعات التي تقرها سنويا بعد ان تختتم خطة توزيعات العام 2018/2019 والبالغة 12 ألف وحدة سكنية في مشروع جنوب صباح الاحمد خلال شهر ابريل 2019.

مصدر بالمؤسسة اكد لـ«النهار» ان المخرج قد يكون 520 شقة للسكن العمودي في مدينة جابر الأحمد السكنية، بعد بلوغ نسبة الانجاز الفعلية فيها نسب متقدمة عن النسب التعاقدية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها في 20 يونيو المقبل. وأضاف المصدر ان قطاع التنفيذ يعمل على اعداد البرنامج الزمني لتنفيذ 60 عمارة من السكن العمودي تضم 1110 شقق بالضاحية الاستثمارية بمدينة صباح الاحمد عبر عقدين، يضم الاول 20 عمارة بواقع 390 شقة.

