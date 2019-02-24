وطن النهار

عقد مجلس ادارة جمعية الزهراء التعاونية الاجتماع التنويري الثاني للمساهمين بحضور رئيس مجلس الادارة م. سعد العتيبي ونائب الرئيس يوسف الكندري ورئيس لجنة المشتريات م. جابر الجابر وأمين السر صلاح الأنصاري ورئيس اللجنة الادارية والمالية صالح الحسينان وامين الصندوق بدر الطاحوس. بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس المجلس المهندس سعد العتيبي اعلن فيها تحقيق مبيعات اجمالية خلال السنة المالية 2017/2018 بمبلغ وقدره 15.869 مليون دينار بزيادة قدرها 926 ألف عن العام الماضي الذي كانت مبيعاته 14.943 مليون دينار وبنمو تجاوز 6 في المئة، موضحا ان اجمالي الارباح بلغت 3.869 ملايين دينار بزيادة قدرها 17 في المئة عن العام الماضي والذي كانت ارباحه 3.296 ملايين دينار. وزف العتيبي البشرى للمساهمين فقال: ان مجلس الادارة اعتمد توزيع 10 في المئة ارباحا على مشتريات المساهمين خلال السنة المالية التي انتهت بتاريخ 31/10/2018 حيث سيتم ايداع الأرباح في الحسابات البنكية للمساهمين بعد انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ 24/3/2019.

بعد ذلك استعرض رئيس مجلس الادارة العتيبي الأولويات العشر التي عمل عليها المجلس منذ توليه ادارة الجمعية، مشيرا الى ان جميع الأولويات التي تم وضعها تم تنفيذها في زمن قياسي رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت عمل المجلس.

واضاف بان المجلس افتتح جميع المشاريع الانشائية المتأخرة وهي «مركز لوازم العائلة - مركز التموين والجملة - مركز البنشر والكهرباء - فرع قطعة 1»، موضحا انه تم اقامة العديد من المهرجانات والعروض التسويقية حيث سجلت هذه المهرجانات نجاحات غير مسبوقة على مستوى الجمعيات التعاونية.

وألمح العتيبي الى مشروع تطوير الممشى، وتقديم الهدايا على مدار العام حيث تم توزيع بمعدل سلة كل ثلاثة شهور ومنها سلة الربيع والمدارس ورمضان وغيرها من السلع المتنوعة للمساهمين، موضحا بانه بدأت عملية تطوير الموقع الالكتروني لتقديم جميع الخدمات التسويقية الكترونيا.

وذكر العتيبي بان مجلس الادارة اولى تكويت الوظائف الاشرافية اهمية قصوى مع فتح المجال امام الشباب الكويتي لاكتساب الخبرات والمعلومات في مجال العمل التعاوني بالاضافة الى ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين والمراجعبن الكويتية لتبادل الخبرات من خلال تدريب المحاسبين العاملين في الجمعية واكسابهم المزيد من الخبرات في العمل المحاسبي المتعلق بالعمل التعاوني.

وأشاد العتيبي بالدور البارز لوزارة الشؤون الاجتماعية في دعم انشطة وفعاليات جمعية الزهراء حيث تقدم بالشكر الجزيل لوزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح لدعمها ومساندتها للجمعية، كما اعرب عن جزيل شكره وعظيم تقديره لوزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون عبدالعزيز شعيب لتعاونهم المثمر والبناء مع مجلس الادارة ما اسهم في المزيد من التطور والارتقاء بخدمات الجمعية.

وعقب ذلك، فتح باب النقاش حيث اشاد الحضور بعمل المجلس الحالي الذي كان ايجابيا على جميع المستويات وقد اكتسب الأعضاء ثقة المساهمين الذين اكدوا دعم جميع الجهود الرامية الى تحقيق المزيد من المكتسبات التي تحققت خلال هذا العام.

كما قام م. العتيبي بالرد على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور من المساهمين بكل شفافية ووضوح ما كان له الأثر الطيب في التفاعل ودعم وتأييد مجلس الادارة متمنين له المزيد من النجاحات.

