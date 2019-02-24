وطن النهار

اكد مدير عام الطيران المدني المهندس يوسف الفوزان، ان الادارة رفعت سقف الاستعدادات في المطار بمناسبة عطلة الاعياد الوطنية حيث تم وضع خطة محكمة لتنظيم عملية الاقلاع والوصول للركاب، وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي، لتسهيل عملية دخول وخروج المسافرين، وكذلك تنظيم تواجد المرافقين للتخفيف من الزحام، بالاضافة الى زيادة الكاونترات، وتنظيم عملية التعامل مع الحقائب الخاصة بالمسافرين، وذلك بالاستعانة بالفرق المساندة والمتطوعين الذين تتم الاستعانة بهم في المواسم. وأشار الفوزان لـ«النهار» الى ان عدد المسافرين الذين سيقضون عطلة الأعياد الوطنية خارج الكويت خلال الفترة من 21 فبراير الحالي، وحتى يوم 2 مارس المقبل، بلغ 218 الف مسافر، لافتا الى ان اكثر الوجهات سفرا هي القاهرة، ودبي، ولندن وتركيا.

