وطن النهار

شدد رئيس جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية م. حميد القطان على ضرورة تعزيز روح الوحدة الوطنية وتنفيذ البرامج الثقافية لتنمية الجوانب الأخلاقية والسلوكية التي من شأنها غرس القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية في نفوس النشء، مشيرا إلى حرص مجلس إدارة الجمعية إلى تنظيم البرامج الفكرية لتأهيل افراد المجتمع بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.

وأكد القطان خلال الرحلة الترفيهية التي نظمتها الجمعية برعاية كريمة من السيد جواد أحمد بوخمسين لأعضاء الجمعية ومنتسبيها وعائلاتهم إلى قرية صباح الأحمد التراثية في السالمي بمناسبة الأعياد الوطنية، أكد ان مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده للحفاظ على تماسك المجتمع وترابطه وايجاد البيئة الصحية المناسبة لاحتضان العائلات والشباب والشابات لممارسة هوياتهم وأنشطتهم واستثمار طاقاتهم الكامنة بما يعود بالنفع لنماء المجتمع.

من جانبه، أكد مستشار الجمعية د. محمد وايل المهنا، ان الرحلة الترفيهية تسهم في تحقيق أهداف الجمعية التي تصب لمصلحة الوطن والمواطنين وفرصة للتعبير عن ولاء المشاركين بالرحلة وحبهم لوطنهم، لافتاً إلى ان جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية تسعى إلى ربط المجتمع بعضه بعضاً وتعزيز التواصل بين افراده عن طريق الاحتفال بالمناسبات الوطنية.

وأضاف: «لاحظنا تفاعل الأطفال وهم يتغنون بالاناشيد الوطنية، ما يدل ان هذه الايام فرحة للأطفال، مبيناً ان هذه الرحلة تعتبر الثالثة التي تقيمها الجمعية في قرية صباح الأحمد التراثية، باعتبار ان هذا المكان مناسب جدا بما يصاحبه من فعاليات وأنشطة مختلفة يتيح للجميع قضاء يوم وطني جميل مع اسرته.

وأشار المهنا إلى ان ابرز القيم الايجابية التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها التمسك بالوحدة الوطنية بكل ما تعنيه الكلمة من حب الوطن والاخلاص بالعمل والتسلح بالعلم، مؤكدا ان مجلس الإدارة حريص على استغلال هذه المناسبات ضمن برامجه في سبيل تعزيز الجوانب الايجابية في الشباب والأطفال المشاركين في الاحتفالات.

وقال ان الجمعية لم تغفل عن العنصر النسائي من خلال تخصيص البرامج المختلفة والأنشطة المتنوعة لابراز دور المرأة في المجتمع الكويتي، مشيراً في ذات الوقت إلى اهتمام مجلس الإدارة الذي يصب في الجانب الاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية وبث الوعي وتثقيف المجتمع وتلقف الشباب وابداعاتهم وقدراتهم وتوجيهها لتنصب في أماكن تعود بالنفع على المجتمع والوطن.

ولفت إلى حرصهم على التفاعل مع القضايا العامة الاجتماعية والشبابية والاسرية على رأسها تعزيز اللحمة بين الشعب الكويتي وباقي دول مجلس التعاون، مضيفاً «لعل الرحلات الخارجية الأخيرة التي قامت بها الجمعية إلى اقليم الاحساء في المملكة العربية السعودية ترجمة لهذا التوجه، بحيث يلتقي أعضاء الجسد الواحد بعضهم البعض ويتبادلون الافكار، فضلا عن التعريف بالاماكن السياحية التي تزخر فيها دول مجلس التعاون وخافية عن الأغلب، مؤكداً ان التواصل مع اعضاء دول مجلس التعاون جزء من زيادة اللحمة بين المجتمع الخليجي.

بدوره، أعرب مدير عام وعضو مجلس الإدارة جاسم عباس القطان، عن شكره وتقديره للقائمين على قرية صباح الأحمد التراثية لدورهم في تقديم التسهيلات للجمعية عند استضافة عائلات وأطفال منتسبي الجمعية، في اجواء رائعة ويوم وطني بامتياز، لافتاً إلى ان مسيرة الجمعية تميزت باقامة الفعاليات وتنظيم العديد من الأنشطة المختلفة التي تخدم الاطار العام لاهداف الجمعية.

