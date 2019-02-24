وطن النهار

هنأ ممثل الكويت في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة محمد خالد الياسين مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجميع الشعب الكويتي المخلص وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة، بمناسبة العيد الوطني 58 وعيد التحرير 28.

وذكر الياسين ان الشعب الكويتي ضرب للمجتمع الدولي بأسره أعظم الأمثلة في التضحية والفداء، وفي الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الرشيدة ولاننسى دور الدول العربية الشقيقة لوقوفها مع الكويت وشعبها، «ابان فترة الاحتلال»، مضيفا نأمل من البارئ عز وجل ان يديم الاستقرار والامن والأمان والرخاء على بلدنا الكويت الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة السامية.

