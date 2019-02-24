وطن النهار

بمناسبة الاعياد الوطنية وذكرى مرور 13 عاما على تولي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد وذكرى تولي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ولاية العهد، وضمن احتفال كبير على بقعة تاريخية «ساحة الصفاة» تم افتتاح مهرجان الفارسي للطائرات الورقية السابع عشر، وذلك بحضور محافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت محمد المهنا ورئيس مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الاحمد الجابر والصباح ورئيس فريق الفارسي للطائرات الورقية عبدالرحمن شيخان الفارسي.

من جانبه أكد راعي الحفل محافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت محمد المهنا أهمية المشاركة في الاحتفالات الوطنية بأعياد الكويت، في كلمة قال فيها: «يشرفني في هذه الايام المشرقة التي تجتمع فيها الاعياد الوطنية مع الذكرى الثالثة عشرة لتولي صاحب السمو امير البلاد لتولي مقاليد الحكم في البلاد وللذكرى الثالثة عشرة لتولي الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولاية العهد ان ارفع لصاحب السمو وولي العهد أسمى ايات التهاني والتبريكات مستحضرين مسيرة حافلة بالانجازات العظيمة التي تتوالى لسموه على كافة المستويات، وبكل الانجازات والتقدير والثناء نفتخر بمسيرة سمو ولي العهد الحافلة كذلك بالتفاني المطلق سندا وعضدا لصاحب السمو حفظهما الله، ويطيب لي ان نحتفل بمرور 17 عاما على هذه الانجازات المثمرة والبصمة الراسخة لفريق الفارسي للطائرات الورقية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك للنشاط المثمر لعمل تطوعي ارتقى باسم الكويت ورفع علمها في المحافل الدولية، ومن هنا نتقدم بجزيل الشكر للشيخة امثال الأحمد الصباح من خلال احتضانها لمركز العمل التطوعي لفريق الفارسي للطائرات الوقية».

وأضاف المهنا: «ما قدمه مهرجان الفارسي من خلال السنوات السابقة يعتبر نموذجا فريدا ورسالة هادفة وبصمة راسخة تستحق الثناء والتشجيع وهو الامر الذي توج في مهرجان الفارسي خلال 2009 بصناعة اكبر طائرة ورقية على شكل علم الكويت لتدخل الكويت بعلمها موسوعة غينيس للارقام القياسية ولم يقف هذا الطموح لهذا الحد بل قاد الفريق الذي كسر هذا الرقم لعمل طائرة ورقية تدعو لصداقة البيئة بمساحة تزيد على 1250 متراً مربعاً وضعوا عليها شعار الامم المتحدة المعتمد.

واثنى المهنا على الانجازات المثمرة لفريق الفارسي على المستويين المحلي والعالمي متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتوفيق والتألق الدائم.

وفي كلمة فريق الفارسي للطائرات الورقية عبدالرحمن شيخان الفارسي والتي القاها خالد المير، حيث قدم شرحا للحضور عن العرض الذي قاموا به في فرنسا ضمن اطار الاستدامة الدائمة والمحافظة على البيئة وذلك بطائرة كبيرة كانت بحجم 1250 مترا مربعا كطائرة ورقية وبدون مساعدة جانبية، و تصميم الطائرة جاء عبارة عن وسيلة لتوصيل الرسالة البيئية سواء من حيث نوعية الخام والمواد المستخدمة، فيها التي تمت تسميتها باسم كويتي «خمسين».

