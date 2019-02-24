مال وأعمال

توقعت جهات استشارية مالية دولية أن يشهد الاقتصاد الكويتي تطوراً مضاعفاً خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي والتي اعتمدت على ترشيد الانفاق ورفع الايرادات وتحسين آلية التحصيل للرسوم والضرائب والايجارات واستحقاقات الدولة بنظم الكترونية فضلا عن التطورات في أجهزة الخدمات والتراخيص التجارية والمشاريع التنموية.

وذكرت مصادر لـ«النهار» أن البرامج الاصلاحية التي انتهجتها وزارة المالية كانت ايجابية بشكل كبير ساهم في تحقيق النمو الاقتصادي للكويت ولاسيما استرداد استحقاقات الحكومة المتأخرة ماليا لدى القطاع الحكومي والخاص.

ووفقا للمصادر استهدفت الخطط الاصلاحية التنمية المستدامة لتحقيق تحول سريع في القاعدة التكنولوجية للقطاع الصناعي، لتفادي تكرار أخطاء التنمية، حيث شكل التحسن التكنولوجي الذي تستهدفه التنمية المستدامة، وسيلة هامة للتوفيق بين أهداف التنمية ومتطلبات الاصلاح.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 1?7% خلال العام الماضي 2018، فيما توقع أن يزداد النمو الى 3?6% خلال العام الحالي، لتتصدر الدول الخليجية بالنمو في 2019، وتحقق نفس النسبة في عامي 2020 و2021.

